طارق فهمي لـ«الشاهد»: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خطة شيطانية

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عما تضمنته «خطة الشيطان» والتي تتمثل في أخذ مساحة من الأرضي المصرية ممتدة على الساحل الموازي حتى مدينة غزة، وتسمى بـ«دولة غزة».

مصر بمقابل النقب

أضاف «فهمي»، خلال برنامج «الشاهد» والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المساحة التي سيتم أخذها من مصر ستعوض بجزء من صحراء النقب، مشيرًا أن ذلك ضمن كتاب «الشرق الأوسط الجديد» الصادر عام 1991 لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق «بيريز».

أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الأسرائيلين نشروا وأعلنوا أن هناك اتفاقات ووثائق تؤكد أن الخطة عرضت وتم مناقشتها مع الجماعة السابقة بعد 2010.

توطين متبادل

واشار إلى أن فكرة التوطين المتبادل، عرضت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ولكن رفضت تمامًا