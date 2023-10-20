طارق فهمي لـ«الشاهد»: جيش الاحتلال عانى من حالة انكسار قبل 7 أكتوبر

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعاني من حالة انكسار قبل 7 أكتوبر، وكان هناك بوادر انشقاقات كثيرة.

خطة تحديث الجيش الإسرائيلي

وأضاف، خلال حواه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن خطة تحديث الجيش الإسرائيلي أن يتحول الجيش لذكي قوامه 100 ألف جندي يعتمد على التكنولوجيا ويتم اخضاعهم لقواعد جديدة لاعداد بنية الضابط في نمط فكرة وتوجهاته والمفارقة أن التحديثات سيتم انتهائها في نوفمبر 2024، ولكن جاء 7 أكتوبر فكسر الجيش الإسرائيلي.

أكبر عمليات سرقة تتم في السكنات والوحدات بالجيش الإسرائيلي

أعلى نسبة انتحار في العالم في الجيش الإسرائيلي

وأكد أن أعلى نسبة انتحار في العالم في الجيش الإسرائيلي، وأكثر عمليات سرقة تتم في السكنات والوحدات في الجيش الإسرائيلي، من معدات وأسلحة، كما أنه يوجد معدلات لرفض الخدمة العسكرية، ولهذا مدوا الدمةالعسكرية حتى 50 عامًا.