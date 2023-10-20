طارق فهمي لـ«الشاهد»: مصر حائط الصد أمام ما نشاهده في غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ عملية السلام كانت تجربة ناجحة لمصر وإسرائيل، فلم تحدث أي نزاعات حدودية عدا بعض المناوشات البسيطة، ولكن الإسرائيليين يتساءلون دائما لماذا يكرهنا المصريون.

ما يجري في قطاع غزة عمل إرهابي

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما يجري في قطاع غزة عمل إرهابي يجرمه القانون، فهو إرهاب ممنهج يمارس بصورة أو بأخرى تحت سمع وبصر العالم وبمشاركة العالم.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «هناك تواطؤ وتباطؤ دولي في إدارة الأزمة، والموقف المصري العربي ضد كل ما يجري وضد الغرب، وبالتالي، فإن مصر هي حائط الصد أمام ما نشاهده في غزة».

خطورة الجيش المصري ودولة مصر

وواصل: «الحوار الدائر في مراكز الأبحاث الإسرائيلي يتحدث عن خطورة الجيش المصري ودولة مصر القادرة على إيقاع خطر بإسرائيل إذا أرادت»، لافتًا إلى أن إسرائيل تمتلك النووي، وبالتالي تغيرت طريقة حديثها للعالم، مضيفًا أن حجم الدعاية لإسرائيل يفوق الواقع، والسبب في ذلك الدعاية والسوشيال ميديا، ومؤكدًا أن القوى العسكرية في إسرائيل هي التي تدير الدولة وليس له أي دور تنموي في المجتمع المدني.