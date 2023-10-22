«الحقوا اليابان» تجتاح السوشيال ميديا بشكل مفاجئ.. ما علاقتها بفلسطين؟

بسرعة الصاروخ انتشر هاشتاج «الحقوا اليابان» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وبات الأكثر تداولًا بين مستخدمي التطبيق، واتسع نطاقه ليصل إلى فيسبوك، وسط تساؤلات عن ماهية تلك الجملة التي تحمل استغاثات من أجل اليابان، فماذا حدث؟

هتافات تثير القلق حول اليابان

وسط تساؤلات عدة عن سبب تداول كلمة «الحقوا اليابان» أصبحت باتت الأعلى بحثًا، ورغم ذلك لا يزال البعض لا يعلم من أين جاءت، ما أثار الخوف والغموض حول وجود أزمة جديدة تضرب اليابان، لتعمق الجراح في ظل الأزمات التي اجتاحت العديد من البلاد، آخرها الحرب التي اشتعلت على فلسطين مجددًا، ضمن أحداث طوفان الأقصى.

«الحقوا اليابان».. جملة نطقتها سيدة بكل حماس أثناء دعمها لفلسطين، عبر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن سبب الاستغاثة لإنقاذ اليابان التي لا تعاني أزمات في الوقت الحالي، إلى جانب هدف الفيديو الذي كان في الأساس دعمًا للقضية الفلسطينية، لكن التفسير الوحيد كان أنها هتافات عفوية خرجت من تلك السيدة التي كانت ترغب في المشاركة بالدعم والمساندة للأشقاء.

استغلال وسم الحقوا اليابان لدعم فلسطين

وبسبب انتشاره الواسع وتداوله بشكل كبير، بدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يستغلوا تأثيره وانتشاره السريع، من أجل نشر مقاطع فيديو للأحداث في غزة، وربطها بوسم «الحقوا اليابان»، من أجل توصيلها إلى أكبر عدد ممكن، في محاولة لدعم الأشقاء في فلسطين ضد هجمات العدو الإسرائيلي الغاشمة.

وتزينت محافظات الجمهورية بمسيرات داعمة للشعب الفلسطيني، انطلقت أمس، عقب صلاة الجمعة، من أجل دعم الأشقاء في مصابهم الجلل، بعد استشهاد أكثر من 4 آلاف مواطن، إلى جانب تأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.