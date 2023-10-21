أمين عام الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الكابوس المرعب الذي يهدد أطفال فلسطين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ الشعب الفلسطينى صاحب قضية عادلة وشرعية، وعلى المجتمع الدولى العمل لإنهاء معاناته، مشدداً على أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية باستدامة ودون توقف وتحرير الرهائن فوراً، وبذل الجهود لمنع انتشار واستشراء العنف فى المنطقة.

وأضاف «جوتيريش»، خلال كلمته فى قمة القاهرة للسلام، أنّه يجب إنهاء الصراع المستمر على مدار 65 عاماً، لافتاً إلى أنّ الأمور المروعة بحق الفلسطينيين تتطلب تطبيق القانون الدولى لحمايتهم، وفق اتفاقية جنيف.

وأكد أهمية أن تتوقف إسرائيل عن قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ ومقار الأمم المتحدة، داعياً إلى وقف إطلاق النار الآن، وبذل المزيد من الجهد لوقف بحر الدم لتحقيق الأمن والسلام على أساس الدولتين: «حان الوقت لاتخاذ إجراءات لإنهاء الكابوس المرعب الذى يهدد الأطفال فى فلسطين».

وأوضح أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى حل مشترك فى الأزمة بين فلسطين ودولة الاحتلال، لافتاً إلى أنه ذهب إلى معبر رفح، وهناك شاهد حالة من التناقض، قائلاً: «شاهدت أزمة إنسانية من ناحية، ومن ناحية أخرى شاهدت مئات الشاحنات المحملة بالمؤن الغذائية والمواد الطبية، لسنا فقط نعبر المعبر، ولكن على الطرف الآخر من المعبر أشخاص بلا مأوى أو غذاء أو دواء، وأمهات وأطفال تعانى وأمعاء خاوية جائعة بسبب صعوبة عبور المؤن الغذائية إلى قطاع غزة».

واختتم كلمته قائلاً: «أود أن أعرب عن خالص شكرى لمصر على هذا الدور الحاسم الذى تلعبه، وشعب غزة بحاجة منا إلى التزام ببذل المزيد والمزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية إلى القطاع ونعمل بلا كلل أو ملل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة».