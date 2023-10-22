عاجل.. الأهلي يحرم الزمالك من أولى صفقات مجلس الإدارة الجديد

حرم النادي الأهلي غريمه الأزلي والتقليدي الزمالك من أولى صفقاته للفترة المقبلة، في عهد مجلس إدارته الجديد، برئاسة حسين لبيب، الذي يعمل حاليا رفقة باقي أعضاء المجلس على حل أزمة القيد ورفع الإيقاف عن النادي والتعاقد مع أكثر من لاعب في أقرب سوق انتقالات.

عمر كمال عبد الواحد يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك

ومع الرغبة القوية لدى مجلس إدارة نادي الزمالك في حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة تدعم الفريق الأول، فكان هناك صراع كبير بين الأبيض ونظيره النادي الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، الذي اختار ارتداء قميص المارد الأحمر مفضلا إياه على نادي الزمالك، وفقا لما علمه «الوطن سبورت»، خاصة مع رغبة اللاعب في عدم التجديد مع فريقه الحالي وترحيبه باللعب للقلعة الحمراء.

من جانبها، لن تقف إدارة فريق مودرن فيوتشر في طريق رحيل عمر كمال عبد الواحد في فترة الانتقالات المقبلة، لاسيما أن اللاعب مصر على خوض تجربة جديدة ورغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما تفهمته إدارته فريقه الحالي.

ويتطلع «عبد الواحد»، صاحب الـ30 عامًا إلى الخروج من مودرن فيوتشر في الميركاتو الشتوي المقبل، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعد دخول النادي الأهلي في مفاوضاته معه للحصول على خدماته، رغم وجود رغبة أيضا من الزمالك للتعاقد معه.