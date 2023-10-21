الزمالك يقرر إيقاف نجم الفريق لأجل غير مسمى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن إيقاف عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، لأجل غير مسمى.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الجهاز الفني لنادي الزمالك، قرر إيقاف عمرو السيسي لأجل غير مسمى؛ بسبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة.

وكانت هناك أزمة قد نشبت بين شيكابالا وعمرو السيسي، عبارة عن مشادة في وسط الملعب خلال تدريبات الزمالك وأمام أعين جميع اللاعبين والجهاز الفني، بسبب تدخل قوي من أحدهما على الآخر في التدريبات، وتدخل عديد من لاعبي الفريق بينهما، لتتم عملية الصلح أثناء عودتهما إلى نادي الزمالك في حافلة الفريق.