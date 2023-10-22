«رياضة السويس» تتابع فعاليات الجمعية العمومية لمركز شباب عرب المعمل

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب عرب المعمل التابع لإدارة السويس، بحضور اللجنة العليا للمديرية برئاسة عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس.

انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب عرب المعمل

وانعقدت فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب عرب المعمل التابع لإدارة شباب السويس، بإشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، وبحضور مجدي مرزوق مدير إدارة الهيئات، ونرمين خليل مدير إدارة شباب السويس، ومسؤولي إدارة الهيئات والشئون القانونية بالمديرية.

تدقيق إجراءات تنفيذ الجمعيات العمومية

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة اللجنة العليا التي تم تشكيلها لهذا الغرض، موضحا أنه دائما ما يوجه باتباع الضوابط والتعليمات وتدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كل الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.