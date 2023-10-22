هزة أرضية تضرب البحر المتوسط.. تعرف على موقعها

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 47 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على مسافة 67 كيلومترا شمال شرق مدينة إيراكليو عاصمة كريت جنوب البلاد.

كما أظهرت بيانات مركز الزلازل، وقوع بؤرة هزة ارضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة بالبحر المتوسط على مسافة 48 كيلومترا شمال مدينة أجيوس نيكولاوس.