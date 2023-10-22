4 أيام على تطبيق التوقيت الشتوي.. 11 مساء بدلا من 12 صباحا

تفصلنا 4 أيام فقط عن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، إذ سيتمّ تأخير الساعة 60 دقيقة، بداية من منتصف ليل يوم الخميس المقبل 26 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقرار سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ووافق عليه مجلس النواب، سيتمّ تغيير الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد بداية فصل الشتاء

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي تزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث نبدأ الأسبوع المقبل النصف الثاني من فصل الخريف، ويفصلنا نحو 6 أسابيع عن بداية فصل الشتاء جغرافيا، حيث سيكون في 22 ديسمبر المقبل.

تأخير جميع المواعيد الرسمية

ومن المقرر أن يتمّ تأخير جميع المواعيد الرسمية، بما في ذلك مواعيد العمل الرسمية والدراسة، بالإضافة إلى مواعيد وسائل النقل العامة والخاصة.

وعلى المواطنين ضبط ساعاتهم قبل موعد تطبيق التوقيت الشتوي، لتجنب أي مشكلات قد تنجم عن عدم التأكّد من الوقت الصحيح.