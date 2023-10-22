وظيفة شاغرة في جامعة أسيوط.. الشروط والمؤهلات والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة أسيوط عن حاجتها لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، موضحة أن التقديم سيبدأ اليوم ويستمر حتى 21 نوفمبر المقبل.

الشروط المهارات المطلوبة

وبحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية، يجب توافر عدد من الشروط والمهارات المطلوبة في المتقدم للوظيفة، منها إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، وكذلك بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، والقدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة، وحل المشكلات واتخاذ القرارات وسنوات الخبرة تضم قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

كما تتضمن الشروط والمستندات حصول المتقدم على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

وبحسب الإعلان، تُقدم الطلبات و8 نسخ ورقية من بيان حالة وظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، و8 صور شخصية حديثة، وبيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، فضلا عن مقترح واف ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

ومن المستندات المطلوبة أيضًا شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال مدة الإعلان، موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه، ونتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.