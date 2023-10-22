انطلاق مؤتمر «إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة» بجامعة أسيوط نوفمبر المقبل

تنظم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط، المؤتمر العلمي الدولي السادس بعنوان «إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية قديما وحديثا»، 12 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور صابر السيد محمد وكيل الكلية للدراسات العليا، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يُعقد تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في يومي 12-13 نوفمبر 2023.

إعلاء قيم العقل والجوهر

وأوضح الدكتور صابر السيد أن المؤتمر يهدف إلى إعلاء قيمة العقل والجوهر على الصورة والمظهر، وتقديم القدوة والنموذج لذوي الهمم المعاصرين، وإبراز دور العلم في رفعة الإنسان بصفة عامة، وإبراز دور ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، وإماطة اللثام عن دور الإسلام في العناية بذوي الهمم والتأكيد على سبقه في هذا المجال قبل بروز جهود الأمم الحديثة والمنظمات الدولية، وتقديم دراسات متخصصة عن إسهامات ذوي الهمم في كل المجالات الأدبية والعلمية، وتقديم القدوة لأصحاب الهمم من طلاب الجامعات المختلفة.

محاور مؤتمر إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة

وأضاف الدكتور حمادة مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن محاور المؤتمر الرئيسة تتمثل في المحور الأول وهو إسهامات ذوي الهمم في العلوم العربية، والمحور الثاني إسهامات ذوي الهمم في العلوم الشرعية، والمحور الثالث إسهامات ذوي الهمم في العلوم الإنسانية، والمحور الرابع إسهامات ذوي الهمم في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وينعقد المؤتمر بقاعة الإمام الاسيوطي بمقر كلية اللغة العربية بأسيوط، برئاسة الدكتور صابر السيد وكيل الكلية للدراسات العليا، رئيس المؤتمر، والدكتور حمادة مصطفى إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، رئيس المؤتمر، والدكتور أشرف محمد حسن القادري أستاذ التاريخ الحديث بالكلية ومنسق المؤتمر.