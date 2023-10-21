وظائف خالية للشباب في أسيوط.. اعرف التفاصيل

ضمت نشرة التوظيف النصف شهرية بمديرية العمل بمحافظة أسيوط، عدة فرص عمل للشباب من الجنسين، بعضها للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، على أن يحصل الفرد على بعض الامتيازات منها تأمين صحي، وتأمين اجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط ويلتحقوا بفرص العمل، بالإضافة إلى وسائل انتقال من وإلى العمل وإقامة للمغتربين.

وظائف خالية بأسيوط للشباب

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بأسيوط، وفقا لمديرية العمل كالتالي:.

-تطلب شركة تمويل 20 أخصائيا ائتماناً بمؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة حتى 35 عاما، من الجنسين براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

-شركة تجارية تطلب مندوبي توزيع مؤهلات عليا ومتوسطة من 20 حتى 35 عاما، ويحدد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

-شركة تمويل تطلب مسؤولى تمويل مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة، حتى 35 عاما، براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

-مطعم يطلب سائقي ديليفري بمختلف المؤهلات ويحدد السعر حسب المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية بأسيوط

وتقوم مديرية العمل بمحافظة أسيوط باستقبال طلبات راغبي العمل بمقر المديرية بمدينة أسيوط، حيث يقدم طالب العمل السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المطلوبة ويتم ترشيحهم للوظائف الخالية المُعلن عنها، وفقا للمؤهلات.