تكليف خالد عبد العزيز قائما بعمل مدير مستشفى جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بتكليف الدكتور خالد عبد العزيز أحمد محمد عطا الأستاذ المساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب؛ للقيام بعمل مديراً للمستشفى الجامعي الرئيس؛ لحين تعيين مدير للمستشفى خلفا للدكتور علاء عبدالمنعم أستاذ الأمراض الباطنة الذي كان يشغل الموقع.

تطوير مستشفي أسيوط الجامعي

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط الدكتور خالد عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الأوعية الدموية بالمستشفيات الذي شغل المنصب الجديد بالمستشفي الرئيسي ، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، موجهاً الشكر للدكتور علاء الدين عبد المنعم الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة، على ما قدمه من جهد كبير في تطوير المستشفى، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة.

تحسين المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ علي ضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل، والتعاون؛ ووفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ لتطوير المستشفيات الجامعية، والتي تعمل بالتوازي مع خطط، ورؤية الدولة المصرية؛ في تحسين المنظومة الطبية في مصر وخدمة أهلنا بمحافظات الصعيد.