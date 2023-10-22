«الصحة» تحدد 10 مستندات لترخيص مراكز الليزر.. منها «شهادة إجازة طبية»

حددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مراكز الليزر، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مركز ليزر

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص مراكز الليزر هي:

شهادة صلاحية جهاز الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.

شهادة صلاحية المركز الطبي من المعهد القومي لعلوم الليزر.

شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر.

شهادة إجازة استخدام الليزر الطبية.

شهادة تسجيل المركز لدى النقابة.

ترخيص مزاولة المهنة للطبيب من وزارة الصحة.

صورة البطاقة الشخصية.

صورتان شخصيتان.

رسوم الترخيص المكاني.

رسوم الترخيص الشخصي.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّه يجب تقديم هذه الأوراق والمستندات إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، لإجراء الفحص الفني والتأكد من مطابقة المركز للاشتراطات الصحية والفنية.

107 آلاف خدمة طبية في حملة «100 يوم صحة»

وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، التقرير اليومي الخاص بحملة «100 يوم صحة»، وقالت الوزارة إنَّه تمّ تقديم 107 آلاف و233 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، مطالبة المواطنين بضرورة الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وتابعت أنَّ الحملة تقدمها مجموعة من الأطباء المتخصصين في كل الوحدات الصحية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءا، لافتة إلى أنَّها تشمل جميع الفئات العمرية من الجنين وحتى كبار السن.