«عائلته تحت القصف في غزة».. كيف استجاب محمود وادي لوصية مشجع؟

«عائلتي بالكامل تحت القصف في غزة»، هكذا خرج الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق بيراميدز المعار إلى المقاولون العرب، في تصريحات مؤثرة، ليروي كيف تعيش عائلته في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه فلسطين في الوقت الراهن، تحت القصف المستمر من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 يوما.

محمود وادي يروي مأساة عائلته في غزة: يعيشون تحت تهديد القصف في أي لحظة

«وادي» الذي خرج ليؤكد أن عائلته تعيش بلا مياه ولا كهرباء، ينامون وهم ينتظرون تعرض منزلهم للقصف في أي لحظة، في تصريحات خلال لقائه في قناة «أون تايم سبورتس»، قرر الاستجابة لوصية مشجع قبل خروجه على الهواء ليروي مأساة أسرته في غزة.

«مش راح أحكيلكم شاهدوني لأني بعرف أنه ما في كهربا، الله يكون بالعون».. هكذا أعلن محمود وادي عن ظهوره في حلقة تلفزيونية مطالبا أهله وأصدقائه في غزة بمحاولة متابعته، رغم الأحداث الصعبة التي يعيشونها، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، ليطالبه أحد المتابعين بتعليق: «أتمنى تكون لابس شئ به علم فسلطين».

كيف استجاب محمود وادي لاعب المقاولون لوصية مشجع في غزة؟

لم يتردد محمود وادي في تنفيذ وصية المشجع، ليخرج على الهواء وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني، دعما لعائلته وأهل فلسطين الذين يعيشون المأساة في غزة، بينما لم يتمالك دموعه، خلال مشاهدته للمقطع المصور للطفل الذي كان يرتجف خلال قصف العدوان الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، معلقا: «عشت موقف شبهه في 2014».

ويلعب محمود وادي صاحب الـ28 عاما في بيراميدز منذ عام 2020، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة.

وتعيش غزة تحت القصف المستمر منذ 15 يوما، وتحديدا منذ تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي.