موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد الخاص بمحدودي الدخل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد والخاص بالإعلان رقم 18 الخاص بمحدودي الدخل يكون خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، أو على بداية العام الجديد 2024.

موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد

ومن المقرر أن يتضمن موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد، المساحات التي سيتم طرحها والتي ستتراوح ما بين 75 و90 مترًا، على أن تتراوح أسعار الشقق في الإعلان رقم 18 ما بين 245 و360 ألف جنيه.

طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري

وسيشمل موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري على أقساط في إطار الشروط المُحددة من قبل وزارة الإسكان.

التقسيط على 30 سنة كحد أقصى

وتبدأ مساحة الشقق من 75 مترًا ويكون المقدم 15 ألف جنيه سعر الوحدة، وسيتمّ طرح شقق خاصة بالإسكان الاجتماعي عام 2023 بمساحة 90 مترًا ويكون المُقدم 22 ألف جنيه، على أن يتمّ سداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.