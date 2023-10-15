كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023.. إليك شروط الحصول على شقة

يسعي عدد من المواطنين للحصول على شقق من الإسكان الاجتماعي، ولكن هناك شروط للتقدم يتم معرفتها من خلال كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023، إذ يشترط على المتقدم الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 إحضار عدد من المستندات والأوراق المطلوبة حسب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023، وهي كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

3- صورة من قسيمة الزواج.

4- صورة من إيصال مرافق حديث.

5- صورة من إقرار الدخل للمتقدم.

وبالنسبة لشروط التقديم للحصول على شقة من الاسكان الاجتماعي، كالتالي:

1- أن يكون المتقدم للحصول على شقة من الاسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

2- ألا يكون قد استفاد المتقدم من شقق الإسكان الاجتماعي 2023 من مبادرات التمويل العقاري.

3- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

أما بالنسبة لأسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، حسبما أعلن صندوق الإسكان يتراوح سعر الشقة من 245 إلى 360 ألف جنيه، وتُطرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط تحددها الوزارة.

وأوضح الإعلان الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي، عن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية التي تبدأ من 75 مترًا أي بمقدم 15 ألف جنيه، أما بالنسبة للوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترا يكون مقدمها 22 ألف جنيه، ويتم سداد 10% عند الاستلام.

كما أنه يتم تقسيط 90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري، وهو ما يجعل القسط على 30 عامًا كحد أقصى.