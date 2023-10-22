وزير التنمية المحلية يصل السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي مقر محافظة السويس في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات علي أرض المحافظة.

جولة وزيرالتنمية المحلية

واستقبل وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى مقر المحافظة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.