«التنمية المحلية» تتابع مبادرة خفض أسعار السلع بالغربية والإسكندرية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي الإسكندرية والغربية في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسواق.

تقام المبادرة في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهي (السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز)، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

تخفيض أسعار السلع

وفي محافظة الإسكندرية، وصل عدد منافذ تخفيض أسعار السلع إلى 230 منفذا لـ81 مجمعا استهلاكيا، و6 سلاسل تجارية كبري، تضم 80 فرعا، وقرابة 150 منفذا تابعا لجهات أخرى، مع التنسيق بين جميع الجهات لزيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.

كما واصلت محافظة الإسكندرية، حملات التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها.

التأكد من جودة المنتجات

وفي محافظة الغربية، نظمت المحافظة معرضين معا ضد الغلاء بحي أول وثان المحلة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة.