حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. متابعة مبادرة تخفيض الأسعار

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

ويستعرض التقرير التالي، أبرز تلك الأنشطة، التي جاءت كالآتي:

السبت 14 أكتوبر

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات، وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ودورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى دورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية .

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بـ المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في نطاق محافظاتهم والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

كما شاركت منصة «أيادى مصر» في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة 95 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية، الذي يعقد في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي، حيث شاركت 13 محافظة هي الوادي الجديد والغربية وأسيوط و شمال سيناء والفيوم وقنا والشرقية والقليوبية و كفرالشيخ و الدقهلية وأسوان والأقصر و الجيزة

الأحد 15 أكتوبر

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

الاثنين 16 أكتوبر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم 3 لسنة 2023 الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لعدد 91 وظيفة بالمحافظات (سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) وذلك لمدة 15 يوماً، وتنتهى الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الجاري.

كما تلقى تقريراً حول جناح برنامج التنمية المحلية خلال مشاركته للعام الرابع على التوالي في معرض «تراثنا 2023» للحرف اليدوية والتراثية، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث بلغت مبيعات العام الحالي أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، حيث حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلي 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

الثلاثاء 17 أكتوبر

كرّم وزير التنمية المحلية، عدداً من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2022 /2023

وافتتح وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة منفذ لبيع السلع الأساسية والغذائية بمدينة ايتاي البارود وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والسلاسل التجارية بجميع محافظات الجمهورية وتلبية كافة إحتياجات المواطنين

الأربعاء 18 أكتوبر

تفقد وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق، التي تعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة، كما تفقدا عددا من منافذ «المواطن أولًا» التي أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تابع وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عمل شركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وفقاً للتعاقد المبرم بين المحافظة والشركتين

الخميس 19 أكتوبر

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» بالقاهرة برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانين في مجالات التدريب وتنمية القدرات والتنمية الاقتصادية.

كما وزير التنمية المحلية ، مع حسن شحاتة وزير العمل بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي، لبحث محالات التعاون المشترك بين الوزارتين بالمحافظات ، وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات ومن بينها مجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة√ ضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة.