وزير التنمية المحلية: التدريب في قمة أولوياتنا لرفع كفاءة العاملين مهنيا

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الـ11 من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الأحد.

وأكد أن الأسبوع المقبل يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة: وهي دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الإنجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 118 متدربًا من جميع المحافظات.

إعداد كوادر بشرية

وتابع أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ 11 سيتضمن أيضًا استمرار دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منها 16 متدربًا من جميع المحافظات.

تدريب العاملين بالمحليات

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات، موضحًا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.

وأوضح، أن الأسبوع الأول من دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، يستفيد منها 20 متدربا من جميع المحافظات، وتحتوي الدورة على التعرف بأساسيات تطوير البرمجيات، وأنواع أنظمة الحاسوب، وكيفية تطوير البرمجيات وتطوير المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الهواتف، بالإضافة إلي القدرة على تحليل التكنولوجيا المستخدمة في بناء الأنظمة، مشيرًا إلي أن دورة اللغة الانجليزية، يستفيد منها 25 متدربا نتيجة اختبارات تحديد المستوي، موضحًا أنه من شروط التقدم للحصول على دورات اللغة الإنجليزية، أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال وطبيعة عمله تتطلب الإلمام باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية تأتي في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان والمدن والمراكز لـ 17 محافظة.

وأشار إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلي وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع اكثر تطورًا، والتي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل يستفيد منها 28 متدربا من خريجي دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا.

ونوه وزير التنمية المحلية، بأنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده، وذلك تأكيدًا على إستراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه، ويؤدي بالتالي إلى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشري بكل فاعلية.