محافظة القاهرة تواصل أعمال تطوير 3 مشروعات.. منها حديقة الأزبكية

وضعت الدولة نصب عينيها مشروعات تطوير الأماكن التي تحظى بطابع حضاري خاص، وذلك لاستعادة مظهرها الجمالي، والاهتمام بما حولها من شوارع ومبانٍ وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وشملت هذه المشروعات، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر القطاع الثاني، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية، وأوضحت محافظة القاهرة في تقرير لها عددا من المعلومات حول تلك المشروعات التي تتم بواسطة وزارة الإسكان ومنها ما يلي:

مشروع تطوير حديقة الأزبكية

- تعد الحديقة من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة.

- تطوير البحيرة، النافورة الأثرية، المسرح الروماني، البرجولة، الكافتيريا، المطعم، الأسوار.

- نفذت في القرن 19 في عهد الخديو إسماعيل.

- يجري تطويرها ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

مشروع ممشى أهل مصر ..القطاع الثاني

- يقع على كورنيش النيل

- يمتد بطول 3.2 كم

- يشمل الجزء الجنوبي كلا من كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر، من كوبري أكتوبر إلى كوبري 15 مايو، والجزء الشمالي كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل.

- يضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش.

- يضم 19 مبنى منها مطعم عائم، 3 كافتيريات، 63 محلا، 7 مبانٍ للخدمات.

- يضم 9 مدرجات ومسرحين.

- يشمل أعمال تنسيق الموقع وتراسات ونوافير مائية.

مشروع منطقة سور مجرى العيون

- يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة.

- يضم 1924 وحدة سكنية.

- يضم 18 وحدة تجارية ببعض العمارات.

- يضم مولا تجاريا إداريا وترفيهيا.

- يضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة.

- يضم جراجا يسع 1355 سيارة.

- يضم مسرحا رئيسيا مكشوف أمام المول.