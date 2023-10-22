وزير التنمية المحلية: نسعى لتطوير مركز سقارة ليكون مؤسسة تدريب دولية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين في المحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، فضلا عن تطوير مركز تدريب سقارة ليصبح مؤسسة تدريب دولية.

جاء ذلك خلال افتتاح الأسبوع التدريبي الحادي عشر من الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية، اليوم، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة وفي المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.

4 دورات تدريبية جديدة في مركز سقارة

أكدت وزارة التنمية المحلية أن الأسبوع الحادي عشر تضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة وهي: دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الإنجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطوراً بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

رفع كفاءة العاملين في المحليات

أشارت الوزارة إلى أن الدورات التدريبية في الأسبوع الحالى يشارك فيها 118 متدرب من جميع المحافظات.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي تنفذها في مركز تدريب سقارة، والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وزير التنمية المحلية: نستهدف تحقيق تطوير شامل

أكد وزير التنمية المحلية على التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات، والتأهيل العلمي المهني، ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.