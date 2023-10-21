دورات تدريبية في مكتبة مصر العامة حول الذكاء الاصطناعي بدمنهور

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور، دورة عن الذكاء الاصطناعي بعنوان «كيف تحول ChatGPT إلى مرشدك للنجاح التسويقي وتحقق الابتكار باستخدام صور وفيديوهات وصوت الذكاء الاصطناعي».

ويجري من خلال الندوة، التعرف علي chatgpt وطريقة عمله الصحيحة، وكيفية استخدامه بشكل أمثل، وما المقصود باستراتيجيات التسويق، وكذلك إنشاء الصور والصوت بالذكاء الإصطناعي.

ندوة حول الذكاء الاصطناعي في دمنهور

كما يجري معرفة كيفية تحويل الصور إلى فيديوهات والاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي ليكون مرشدك للنجاح.

مدة دورة الذكاء الاصطناعي

أشار أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة في دمنهور، إلى أن الدورات تأتي في ظل اهتمام الدولة بمجالات التحول الرقمي وتأهيل الشباب، موضحا أن مدة الدورة 10 ساعات مقسمة علي 4 أيام، على مدار أسبوعين، كل أسبوع دورتين.

تأتي الدورة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تأكيداً على دور مكتبة مصر العامة بدمنهور في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية، وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب، بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة.

وأعلن أن الدورة تبدأ خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التقديم يكون من خلال الصفحة الرسمية لمكتبة مصر العامة بدمنهور.