«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعتزم تزويد إسرائيل بحصة أوكرانيا من الأسلحة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن تقديم الدعم العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بات يتصدر أولويات المساعدات الخارجية الأمريكية، إذ تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، التي كانت مخصصة لأوكرانيا من مخزون الطوارئ الأمريكي، ووزارة الدفاع الإسرائيلية، أبلغت الأمريكيين أنها في حاجة ماسة إلى قذائف مدفعية للتحضير للهجوم البري على غزة.

تحويل القذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل

وخوفًا من تصعيد محتمل من قبل حزب الله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قال الموقع إنّ المسؤوليين الأمريكيين أشاروا إلى أنّ تحويل القذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل، لن يكون له تأثير فوري على قدرة أوكرانيا»، كما أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية، تلقت مؤخرًا من الولايات المتحدة، دفعة أولية من العربات المدرعة، ضمن حزمة المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن لتل أبيب.

وفى أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، في السابع من شهر أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزامه الراسخ بدعم إسرائيل، التي زارها أول أمس، وسبقه إليها وزيرا الخارجية والدفاع، لتأكيد التضامن مع دولة الاحتلال، في القصف المتواصل على قطاع غزة المحاصر، الذي دخل يومه الثالث عشر، وأودى بحياة 3478 مدنيًا، وإصابة 12065 بجراح مختلفة، حتى الآن.

إرسال أسلحة وذخائر لجيش الاحتلال

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال الأيام الماضية، إرسال أسلحة وذخائر لجيش الاحتلال، و3 حاملات طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، يرافقها ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات، في حين تم اتخاذ خطوات لتعزيز أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-35 وF-15وF-16 وA-10 في المنطقة.