كيف انتصر عادل إمام للقضية الفلسطينية؟.. 3 أعمال ضد إسرائيل

القضية الفسطينية من أولى الملفات التي تشغل مصر بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدار الزمن، ومناصرة ودعم الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الاسرائيلي، أمرًا من دونه الموت، وفي الوقت نفسه لا يقف الفن في معزل عن التعبير بشكل قوي ضد الكيان الصهيوني، وهو ما حرص على إظهاره الزعيم عادل إمام، في عدد من أعماله الفنية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز الأعمال الفنية ما بين سينمائية ودرامية، التي عبّر من خلالها الزعيم عادل إمام عن رفضه للكيان الصهيوني والاحتلال الاسرائيلي، وذلك من خلال السطور التالية:

دموع في عيون وقحة

عام 1980، قدم الفنان عادل إمام، شخصية جمعة الشوان في أحداث مسلسل دموع في عيون وقحة، ونجح في خداع إسرائيل وتضليلها بمعلومات كاذبة، والحصول على أحد الأجهزة المتطورة في مجال الاستخبارات.

المسلسل للكاتب صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي، بطولة معالي زايد، صلاح قابيل، محمود الجندي، عزيزة حلمي، مشيرة إسماعيل، مصطفى فهمي، أسامة عباس، رشدي المهدي، علي الشريف، فاروق فلوكس.

فرقة ناجي عطالله

عام 2012، قدم عادل إمام شخصية ناجي عطالله، الذي كان يعمل ملحقًا في السفارة المصرية داخل تل أبيب، إلا أنه لسبب ما جرى تجميد أرصدته من قبل حكومة إسرائيل، ويضطر للعودة إلى مصر بعد الاستغناء عن خدماته، ليجمع مجموعة من الشباب من أصحاب المهارات المختلفة، ويعود بهم إلى إسرائيل بهدف سرقة أكبر بنك لديها.

المسلسل من تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام، بطولة أنوشكا، محمد إمام، أحمد السعدني، محمود البزاوي، نضال الشافعي، عمرو رمزي، أحمد التهامي، جهاد سعد.

فيلم السفارة في العمارة

عام 2005، قدم الزعيم، فيلم السفارة في العمارة، وجسّد خلاله شخصية شريف خيري، الذي يعود إلى مصر بعد سنوات من الغربة، ليتفاجئ أنّ العمارة التي يقطن بها، يعيش فيها السفير الاسرائيلي، ويقيم دعوى قضائية لطرده.

الفيلم تأليف يوسف معاطي، إخراج عمرو عرفة، بطولة داليا البحيري، لطفي لبيب، أحمد راتب، سعيد طرابيك، محمد أبو داود، خالد سرحان، ميسرة، خالد يوسف، ضياء الميرغني.