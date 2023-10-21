مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا لم ترسل حاملات طائرات لحماية إسرائيل

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة لم ترسل حاملات الطائرات إلى المنطقة لحماية إسرائيل، لكنها رسالة من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا، تعني أن أمريكا لم تنسحب من الشرق الأوسط، وبأنها قادرة على العودة إلى الشرق الأوسط في وقت قصير وبصورة كاسحة.

الولايات المتحدة منزعجة من النفوذ الصيني

تابع «هريدي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة منزعجة من النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، خاصة مع دور بكين في إحداث تقارب بين السعودية وإيران، وهذا الأمر يضرب الاستراتيجية الامريكية القائمة على التناقض مع بين الكتلة الشيعية والسنية، ومن ثم إجراء تعاون سني إسرائيلي ضد إيران، لكن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، أفشل الاستراتيجية الأمريكية.

التصالح السعودي الإيراني أفشل فكرة الأندماج الأقليمي

لفت إلى أن التصالح السعودي الإيراني، أفشل أيضًا فكرة الاندماج الإقليمي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة، بين العرب وإسرائيل، وهذا الاندماج ليس سياسيًا أو اقتصاديًا فقط، بل عسكريًا أيضا، فكان هناك مخططًا لإعداد منظومة دفاع جوي بالتعاون مع بعض الدول العربية، لمواجهة الصواريخ الإيرانية طويلة المدى.