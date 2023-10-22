إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 3 قرى بكفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرى «دقلت، والحمراء، والحلافي».

تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية

وتم وقف الأعمال، وإزالة الشدد الخشبية لجميع الحالات، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.

جاء ذلك، بحضور محمد صلاح، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشئون القرى، ومرتضى قنديل، رئيس قرية دقلت، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، وبسيوني شهاب، رئيس قرية الحلافي، وفني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.

التعامل الفوري مع التعديات ومخالفات البناء

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ سياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء، وإزالتها بالكامل، واتخاذ كل الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.