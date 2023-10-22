زراعة أشجار ودهانات ضمن البرنامج البيئي التطوعي في مراكز شباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ يوما بيئيا تطوعيا بمركز شباب الخادمية بسيدي غازي، بمشاركة شباب أعضاء أندية التطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

توجيه طاقات النشء

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أنّ فرق أندية التطوع قاموا بزراعة الأشجار ودهانات أعمدة الكهرباء بعلم مصر.

المشروع المجتمعي التطوعى بمركز شباب الخادمية

وشارك الشباب بالمشروع المجتمعي التطوعى بمركز شباب الخادمية، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.