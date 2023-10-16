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إسعاد يونس تشيد بمسلسل حنان مطاوع.. ماذا قالت عن «صوت وصورة»؟

كتب:

أحمد حسين صوان
09:51 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
إسعاد يونس

إسعاد يونس

أشادت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بمسلسل «صوت وصورة» بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذي انطلق عرضه مؤخرًا عبر قناة «دي إم سي»، إذ تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

إسعاد يونس توجه رسالة لحنان مطاوع 

وحرصت على تهنئة أبطال وصُنّاع مسلسل «صوت وصورة»، لاسيما حنان مطاوع، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وكذلك المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمنتج تامر مرتضى، قائلة: «برافو».

مسلسل «صوت وصورة» إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى، بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين. 

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع، ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، إذ تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها كل مصروفات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشكلات كثيرة بحياتهما.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.