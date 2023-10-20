حنان مطاوع تدعو المصريين للمشاركة في وقفة «المنصة»: العدو بدأ يتكلم عن سيناء

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها الشديد من عمليات القتل المتعمد من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل عمليات القصف غير المبررة للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات، وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، وأشارت إلى ضرورة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المنصة بمدينة نصر لدعم القضية الفلسطينية.

حنان مطاوع تدعم فلسطين

نشرت حنان مطاوع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وقالت خلاله: «من ساعة ما صحينا على اللي بيحصل لأهالينا وأطفالنا في غزة وأنا مش عارفة أقول إيه، مصاب جلل وبيصغر قدامه أي منطق وبيعجز العقل عن أنه يحلله، لأنه بره حدود الإنسانية والرحمة».

وأضافت حنان مطاوع: «ساعتها هتسألني كلام زي ده ووقفة ممكن نوقفها ممكن تغير حاجة، هقولك آه، العدو مش بس بيحاول يبيد شعب لن يباد أبدًا بأمر الله وبفضل إرادته الصامدة الباسلة، ولا بدأ يقرب من حدودنا ويتكلم عن سينا، وتاني بيتكلم عن سينا».

وتابعت حديثها: «سيناء ليست حلا مطروحا، وليست مجرد أرض مصرية، احنا دفعنا آلاف الشهداء حتى تنال حريتها ومستعدين ندفع أكثر، سيناء هي الحلم التاريخي المجنون للعدو، ونحتاج إلى التضامن حتى نُظهر للعالم إننا نرفض الأفعال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل ضد فلسطين الحرة الباسلة، ونقول لهم إننا اخترنا الكرامة والسيادة الكاملة على أرضنا».

ومن ناحية أخرى يشارك عدد كبير من النجوم في مسيرة تضامنية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، الآن، للتعبير عن الرفض والغضب إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاعتداء على فلسطين وشعبها.