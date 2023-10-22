طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وغياب الأمطار

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالمقارنة مع درجات الحرارة الأسبوع الماضي، الذي شهد سقوط أمطار، ورفع حالة الطوارئ من شركة الصرف الصحي.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وعلى الرغم من تحسن الطقس نسبيا، إلا أن محافظة الإسكندرية حذرت أهالي المدينة الساحلية والوافدين عليها، مع صباح اليوم، من تخفيف الملابس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 29 مئوية، بينما تنخفض ليلا لتسجل 20 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي متقلب، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

طقس الإسكندرية اليوم

ويتضمن طقس الإسكندرية اليوم، وجود شبورة مائية على الطرق، ما تبعها تحذير السائقين خلال القيادة، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

معدل ارتفاع شواطئ الإسكندرية

كما تسجل الأمواج ارتفاعا بمقدار من 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر معتدل، إلا أنه يجب توخي الحذر حال الرغبة في النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية، نظرا لانتهاء عمل رجال الإنقاذ في عدد كبير من الشواطئ.