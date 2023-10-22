محافظ مطروح: جائزة خليفة للتمور تشجع على الابتكار والاستثمار في الزراعة

قال اللواء خالد شعيب محافظة مطروح، إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربيه ساهمت في تواجد روح التنافس بين المنتجين والمصنعين للتمور في مصر وعلى المستوى العربي والدولي، وهو أحد أهداف مهرجان التمور الدولي منذ بدايته حتى نسختة السابعة الحالية في سيوة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرعاية جائزة خليفةز

وأوضح، أن المهرجان شهد مشاركة كبيرة من 95 عارضا يمثلون 9 دول مختلفة، هي مصر والإمارات والسعودية والأردن والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا والمكسيك.

فعاليات المهرجان الدولي للتمور

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، أن هناك جهودا كبيرة لدولة الإمارات العربية، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه لتنظيم المهرجان السنوي السابع للتمور بسيوة، والذى تنظمه دولة الإمارات ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومتابعة التنظيم مع الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية بالتنسيق مع الجهات المختلفة شركاء النجاح.

زراعة أجود أنواع التمور

وأشار محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مهرجان التمور الدولي يهدف إلى الحث علي التشجيع لزيادة الاستثمار في زراعة نخيل التمر، والتوسع في المساحات المزروعة، وزراعة الأصناف المختلفة، والتي تتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

التمر المجهول

وأوضح أن هناك عدة أصناف، منها التمر من صنف المجهول، والذي يحقق عائدا اقتصاديا ممتازا، لافتا إلى أن المهرجان في جذب المستثمرين في واحة سيوة وشاهدنا إحدى المزارع النموذجية والتي تقوم بزراعة 100 ألف نخلة منتجة التمر، منها 50 ألف من التمر المجهول ذي الحبة الكبيرة والطعم الفاخر، والمطلوب في الأسواق الدولية للتصدير، وهو ما يظهر نجاح المهرجانات علي التشجيع علي الزراعة والإنتاج وتحقيق العائد الاقتصادي المتميز.