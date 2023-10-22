نقابة التمريض تفتح أبواب التطوع أمام أعضائها لمساعدة الفلسطينيين

أعلنت نقابة التمريض فتح الباب أمام التمريض للتطوع في العناية التمريضية للأشقاء الفلسطينين، على أن تتولى النقابات الفرعية تسجيل المتطوعين.

تكريم الكوادر المتميزة والوقوف على التحديات

جاء ذلك خلال تنظيم النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، احتفالية للتمريض في محافظة البحيرة، في إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، لتكريم الكوادر المتميزة والوقوف على التحديات التى تواجه الفرق التمريضية فى كل محافظة على حده.

وقالت نقيبة التمريض إن الاحتفالية تناولت الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، موضحة أن النقابة أعدت مطويات تضم إنجازات الرئيس فى مجالات الصحة والتمريض، وجرى توزيعها على الحاضرين في احتفالية التمريض، والتى تطرقت إلى دوره البارز في إطلاق المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية ومبادرة حياة كريمة.

التهجير القسري للفلسطينيين

وشددت نقيب التمريض، على دعم النقابة الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتى وصفتها بالحكيمة، لافتة إلى أن تمريض مصر أطلق على الرئيس لقب بطل الأمة العربية وقائدها، لحرصه الشديد على استقرار مصر وفلسطين والمنطقة بأكملها.

وجددت النقابة رفضها القاطع للتهجير القسرى للفلسطينين وتوطينهم خارج أراضيهم ومحو الهوية الفلسطينية، وقالت نقيبة التمريض إنه شارك فى الاحتفالية نحو 750 عضو بالتمريض، وجرى تكريم 500 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة، كما تقدمت بالشكر للدكتورة رحاب مرعي، نقيب التمريض الفرعي بالبحيرة.