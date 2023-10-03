«ثقافة السويس» تنظم محاضرة حول دور التمريض خلال حرب أكتوبر

نظم فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، محاضرة حول دور التمريض خلال حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وكيف كان للجيش الأبيض دور مهم في علاج الجرحى والمصابين، حضرها طلاب معهد التمريض جامعة السويس.

محاضرة بعنوان 24 أكتوبر شاهد على العصر

وأعلن قصر ثقافة السويس أنه تم استقبال معهد طلاب معهد التمريض، حيث أقيم يوم ثقافي فني تضمن محاضرة بعنوان 24 أكتوبر «شاهد على العصر»، حاضرها الدكتور سادات غريب، نجل شيخ الفدائيين غريب محمد غريب، حيث أشار إلى الدور الوطني للمقاومة الشعبية والدفاع الشعبي أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، تخلل ذلك مداخلات من الحضور وتحدث أيضا عن دور التمريض في المقاومة أنه لم تقصر المرأة المصرية يومًا في أداء دورها المنوط لها في معارك الوطن الكبرى.

المرأة المصرية ودورها في حرب اكتوبر

وتابع الدكتور سادات غريب، أن المرأة المصرية سجلت ملاحم وبطولات لم تقلّ في قدرها عن صنائع الرجال، ففي الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة ما زالت الكثير من الأجيال تحفظ للمرأة المصرية صنائع معروفها في هذه اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن، والتي كانت تتفانى في الستر على راحة الجرحى.

زيادة الوعي الانتمائي على هامش احتفالات أكتوبر

وفي ذات السياق، وعلى هامش احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر؛ وأقيمت محاضرة بعنوان زيادة الوعي الانتمائي لدى الشباب، حاضرها شيماء عبدالرازق يأتي ذلك برعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله بفرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة.