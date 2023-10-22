وقفة لـ«المحامين» تضامنا مع القضية الفلسطينية بعد قليل

تنظم نقابة المحامين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، أمام مقر النقابة العامة في رمسيس، اليوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة أنّ هذه الوقفة التضامنية، تأتي بناءً على قرار مجلس نقابة المحامين، الذي اتخذه خلال اجتماعه الأخير، والذي عقد الأربعاء الماضي.

مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

كما دعا مجلس نقابة المحامين جموع الشعب المصري والشعوب العربية، إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي ضمن خطوات التصعيد ضد إسرائيل ومواجهة إرهابه الغاشم.

وكانت نقابة المحامين أدانت الاعتداء الإسرائيلي على الأهداف المدنية والقصف المتواصل لقطاع غزة، مشيرة إلى أنّ قصف مستشفى المعمداني واستهداف الأطفال والنساء جريمة حرب، مؤكدة دعم المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.