شجرة الزيتون.. رمز الصمود الفلسطيني في وجه المحتل

على أرض فلسطين المباركة، تنمو شجرة الزيتون شامخةً، رافعةً رأسها عاليًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، شجرة قوية عصية على الكسر ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني الذي لا ينكسر أمام ظلم المحتل، وتمثل روحه القوية وعزيمته التي لا تلين، هي رمز وطني للشعب الفلسطيني، وأيضًا رمز للسلام والأمل، فرغم كل الصعاب، إلا أنَّ الشعب الفلسطيني ما زال يحلم بعودة أرضه وإقامة دولته المستقلة.

لماذا تعتبر شجرة الزيتون رمزًا لصمود الفلسطينيين؟

ترمز شجرة الزيتون إلى الصمود لعدة أسباب، منها عمرها الطويل فهي شجرة تعيش لآلاف السنين ولا تموت إلا إذا قطعت من جذورها، كذلك قدرتها على التجديد فهي إذا قطعت أغصانها تنمو من جديد، إلى جانب قدرتها على البقاء في ظروف قاسية فهي تتحمل الجفاف لفترات طويل، وفق ما ذكره الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، لـ«الوطن»، في إجابته عن سؤال لماذا تعبّر شجرة الزيتون عن صمود الفلسطينيين؟

يشبه الشعب الفلسطيني شجرة الزيتون في صمودهم، فكلما حاول الاحتلال الإسرائيلي التخلص منهم في عمليات الإبادة الجماعية وجرائم القتل الوحشية يعودون بمقاومة وعزيمة لا تموت يوثقها التاريخ، فالشعب الفلسطيني موجود في أرضه منذ آلاف السنين، ولا يزال متمسكًا بها، ورغم كل ما تعرضوا له من ظلم وقتل إلا أنَّهم يواصلون المقاومة والنضال من أجل الحرية، كما أن لديهم قدرة على البقاء في ظروف قاسية، فرغم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنَّهم يحافظون على وجودهم في أرضهم.

رموز تاريخية للمقاومة والصمود الفلسطينية

وإلى جانب شجرة الزيتون، هناك العديد من الرموز التاريخية التي تعبر عن صمود الشعب الفلسطيني، طائر الفينيق الفلسطيني الأسطوري الذي يُولد من الرماد إذا حُرق، يعكس حياة الفلسطينيين الذين يعودون كابوسًا في حياة عدوهم المحتل لأرضهم.

وكما يعبر الزيتون بجذوره الباقية في الأرض عن الصمود، تنتشر في الأراضي الفلسطينية زراعة القمح الذي قال عنه «الرقيب» إنَّه أحد رموز المقاومة الفلسطينية المتمثلة في الانتشار والزيادة السكانية التي تعوض شهدائهم «تشبه المقاومة الفلسطينية سنبلة القمح التي إذا اندثرت في الوادي أنتجت ملايين من السنابل»، مشيرًا إلى «الشوك» الذي يعتبره الفلسطينيون رمزًا للمقاومة، إذ يُزرع في بعض المدن ويرسمه الشعب على الجدران تعبيرًا عن حالهم وأنَّهم كالشوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد.