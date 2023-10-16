لماذا غابت شهيرة عن تكريم الراحل محمود ياسين في المسرح القومي؟

كرم المسرح القومي، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، بحضور رانيا محمود ياسين، وشقيقها عمرو، وزوجها الفنان محمد رياض، ونجلها، والفنان محمد أبو داوود، والكاتب محمد الغيطي، والفنان إيهاب فهمي.

سبب غياب شهيرة عن تكريم محمود ياسين

وكشفت رانيا محمود ياسين، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سبب غياب الفنانة شهيرة عن تكريم محمود ياسين، قائلة: «والدتي أصيبت بدور برد شديد، منعها للحضور أمس، لكنها تابعت التكريم عبر بث مباشر».

وبدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية «موتسارت وبيتهوفن»، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز.

تكريم محمود ياسين من المسرح القومي

وأقيم التكريم تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وعرض أثناء برنامج الحفل، فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين.