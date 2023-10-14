فرص عمل في سلسلة صيدليات شهيرة وشركة للصناعات الغذائية.. إليك التفاصيل

أعلنت إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة، عن توافر فرص بأحد فروعها في القاهرة بمرتبات مجزية.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم ومقر العمل.

الوظائف المطلوبة

- صيادلة خبرة سنة على الأقل

- مساعدين صيادلة خبرة سنتان على الأقل

- مسئول تجميل خبرة فترة مسائية

- مدخل بيانات خبرة فترة مسائية

- عمال نظافة «ذكور فقط»

- دليفري رخصة سارية

شروط الوظائف

- يشترط التفرغ

- غير متاح العمل للطلبة

المميزات

- مرتبات مجزية

- تأمين اجتماعي

- تأمين طبى

مقر العمل

التجمع- القاهرة الجديدة

كيفية التقديم

أوضحت سلسة الصيدليات الشهيرة، أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف، التقديم من من خلال اللينك التالي: https://bit.ly/Drahmedelezabypharmacy

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر وظيفة مدير محاسبة بإحدى شركات الصناعات الغذائية.

المهام المطلوبة:

الإدارة والإشراف على العمليات اليومية للشركة لقسم المحاسبة بما في ذلك GL والممارسات المحاسبية ذات الصلة، بما في ذلك AP، AR، المخزون، والأصول الثابتة، والإيصالات النقدية، وكشوف الرواتب، وتعزيز دقة الأرقام.

- مراجعة تسوية وتحليل الميزانية الشهرية وتبرير جميع البنود المفتوحة

- مراجعة ونشر قيود الرواتب الشهرية ومتابعة مدفوعات الضرائب عن كثب في الموعد المحدد.

مقر العمل

6 أكتوبر - الجيزة

متطلبات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس

- لديه خبرة.

- جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

المزايا:

الراتب: باقة مغرية جدا

التأمين الطبي للأسرة والتأمين الاجتماعي

أيام عطلة: يومين عطلة

ساعات العمل: 8 ساعات

كيفية التقديم

على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: CV@tawarwghayar.com وذكر المسمى الوظيفي