عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس السيسي في «قمة السلام» دعمت القضية الفلسطينية

نجح مؤتمر قمة القاهرة للسلام، الذي انعقد أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، في الوصول إلى قرارات داعمة للقضية الفلسطينية، وكان لموقف مصر الثابت والراسخ، صدى دولي مشهود أمام الجميع.

كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر قمة القاهرة للسلام

وأكد النائب بمجلس الشيوخ، ضياء الدين داوود، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر قمة القاهرة للسلام، كان قويًا يعبر عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض لكافة أشكال التهجير للشعب الفلسطيني، بعد التهجير الأول في 1948.

وأضاف «داوود»، أنّ الرئيس السيسي، أكد دعم القضية الفلسطينية، وطلب فتح ممرات آمنة بشكل مستدام لنقل المساعدات، سواء المقدمة من مصر أو من الدول الصديقة، واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أنّ امتداد المسار السياسي للعملية السياسية، سيؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، لن يكون آخرها أحداث السابع من أكتوبر المعروفة بـ«انتفاضة الأقصى».

الرئيس السيسي رفض تهجير الفلسطينيين قسريا

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الرئيس السيسي حرص على دعم القضية بكافة الأشكال الممكنة، وأنّ مصر أصبحت صوت السلام العالمي، وأنّ الفلسطينيين لديهم حق تقرير المصير، ورفض تهجيرهم قسريا.