مسلم: مصر تتحرك سياسيا وإنسانيا ودبلوماسيا تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت حاسمة وواضحة، لافتا إلى أننا لن نقبل ولن نسمح بشكل واضح وصريح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وهو أمر خطير وانعكاس لما حدث أمس في شوارع مصر من مسيرات تؤكد الثقة في القيادة السياسية، والتأييد الكامل لما اتخذته القيادة السياسية في القضية خلال الفترة الماضية.

منذ 2008 وقعت 5 حروب بين الفلسطينين والإسرائيليين

وأوضح «مسلم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أنه منذ 2008 وحتى الآن حدثت 5 حروب بين الفلسطينين والإسرائيليين وعدد الشهداء في الحرب السادسة التى حدثت مؤخرا يعادل عدد شهداء الـ5 حروب السابقة بإجمالي يتجاوز أربعة آلاف شهيد، مؤكدا أننا أمام حرب كبيرة وحقيقية وضخمة ولسنا أمام مناوشات او عمليات بسيطة.

مسلم: نواجه تهديدات عنيفة وسط صمت دولي مخزٍ

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» إلى أننا نواجه تهديدات عنيفة وسط صمت دولي مخزٍ، وهو تحد كبير تواجهه مصر التى تتحرك سياسيا وإنسانيا ودبلوماسيا، وفقا للقانون الدولي ولحماية الفلسطينين العزل، الذين تغاضى المجتمع الدولي عن حمايتهم بشكل فج، بل طلب البعض علنا أن تكون سيناء بديلا للفلسطينين وهو مايعني القضاء التام على القضية الفلسطينية، وكان يحدث ذلك في عهد الإخوان في الغرف المغلقة، أما الآن يطالبون به علنا.