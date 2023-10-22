حملات مكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في شوارع أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ الحملات المكثفة، والتي تستهدف مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة أعلى الأعمدة والعقارات السكنية والمحال التجارية بالشوارع والميادين، لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على المال العام ولتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.

مراجعة الإعلانات على الطبيعة

كان محافظ أسيوط أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد، لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

حملات يومية مفاجئة

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة أو إشغالات.