جهود مصرية مكثّفة لدعم فلسطين.. قمة سلام وإدخال المساعدات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دخول المساعدات بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام.. جهود مصرية مكثفة لدعم الفلسطينيين».

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وذكر التقرير، أنّ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تزامن مع عقد قمة القاهرة للسلام 2023، وهي القمة التي تطلعت مصر فيها إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وحرصت الدولة المصرية منذ اندلاع على غزة على إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل للتخفيف من المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي.

دور التحالف الوطني في إرسال المساعدات لغزة

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنّه تابع تحرك المساعدات من خلال معبر رفح حتى وصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني هي شاحنة التحالف.

ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش.