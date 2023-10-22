محافظ القليوبية: تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالرملة نهاية الشهر الجاري

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال توسعة المرحلة الثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالرملة التابعة لمركز ومدينة بنها، وتخدم عدة قرى بالمركز، وتتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى بطاقة 70 ألف متر مكعب في اليوم، وجرى تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وهي القائمة بأعمال التشغيل تمهيدا لافتتاحها نهاية الشهر الجاري، وتخدم قرى مركز بنها من بينها قرى الشموت وميت عاصم وكفر سندنهور وكفر الجزار وبطا وورورة وطحلة وكفر طحلة ودجوي وميت العطار والرملة.

توسعات بمحطة المياه بالقليوبية

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه جرى متابعة توسعات المحطة بالمرحلة الثانية والتي ستعمل بطاقه 70 ألف متر مكعب في اليوم، لتصبح الطاقة الكلية 140 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة الكلية للتوسعات 140 مليون جنيه.

موعد تسليم المحطة

وشدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال والانتهاء منها وتسليمها آخر الشهر الجاري، ويرجع تأخر الانتهاء من تشغيل توسعات المحطة لتعثر الشركة المنفذة، إذ تم سحب الأعمال منها وتكليف شركة قها للصناعات الكيماوية باستكمال المشروع.

إزالة التعديات بمحافظة القليوبية

وفي سياق آخر، قاد محافظ القليوبية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أرصفة المُشاة والطريق العام بمنطقة وابور الثلج في بنها.

وخلال الحملة جرى إزالة الباعة الجائلين بميدان وابور الثلج ومصادرة الإشغالات الموجودة، وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المُتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة.

وشدد «الهجان» على رئيس مدينة بنها ونوابه، بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لمواجهة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، وتكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة، مع لستمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجها بضرورة تكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استجابة لشكاوى المواطنين في بنها

وأكد «الهجان» أن هذه الجولة تأتي استجابة لشكاوى عدد من مواطني مدينة بنها من وجود إشغالات، حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.