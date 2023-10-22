مبادرة لإطعام النازحين.. مدينة فلسطينية تستقبل الأطفال والمرضى بطبق عدس وأرز

على رصيف إحدى الطرق الرئيسية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تفوح رائحة العدس المطبوخ داخل عدد من الأواني الضخمة، والتي يعدها ويشرف عليها الرجال المتطوعين من أهالي المدينة الذين دشنوا مبادرة الإطعام، وذلك لسد جوع النازحين والأطفال والمرضى، الذين تركوا منازلهم في شمال القطاع هرباً من القصف العنيف والمتواصل من قبل الطائرات الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين.

تفاصيل مبادرة الإطعام في غزة

الوجع والألم والمصاب الجلل الذي يعيشه أهالي القطاع دفع سكان خان يونس إلى استقبال النازحين الذين تقطعت بهم السبل.. وحرصوا على مداواتهم وإطعامهم، حيث يستيقظ منتصر الدحدوح، 50 عاماً، عامل بإحدى المطاعم، والقائم على المبادرة، مع آذان الفجر، للبدء في التجهيزات، ويقول في حديثه لـ«الوطن»: نعتمد بشكل أساسي في الطبخ على المواد الغذائية التي تتبرع بها بعض البيوت في خان يونس، وذلك نتيجة للحصار ما صار عندنا أشياء متوفرة في الأسواق سوى كميات قليلة جدا.

تكاتف أهالي قطاع غزة

عقب عملية جمع بعض أصناف الحبوب من المنازل يقوم «منتصر» بتجهيز أواني الطبخ رفقة 7 أشخاص، وتتوزع المهام بينهم: «كل واحد ليه شغله، يعني حد يولع النار وآخرين يطبخوا وتانيين يعبوا الطعام في الأطباق ويوزعوهم على أهلنا النازحين»، وحول أصناف الطعام يقول الرجل الخمسيني إنه في كثير من الأوقات تكون الوجبات عبارة عن عدس مطبوخ وبعض المكرونة والأرز، ويستغرق طهيها نحو نصف ساعة، ويتابع: «على الرغم من المحنة فإن شعب غزة يشكل حاضنة لبعضه البعض لحد ما نرجع بيوتنا آمنين».