نسب تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.. تفاصيل مهمة

حددت وزارة النقل، نسب تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي يبلغ عددها 49 محطة و4 محطات للشحن الكهربائي، إلى جانب عدد من الورش الخاصة بالصيانة والمباني الخدمية والإدارية ومواقف للسيارات بكل محطة ومحلات تجارية.

نسب تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي

ووفق تقرير حصلت عليه «الوطن»، بلغت أعلى نسب تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري 94% وهي محطة السلام، ومحطات أخرى تقدّمت نسب تنفيذها مثل محطة مؤسسة الزكاة والمرج والفريق إبراهيم عرابي.

- محطة عدلي منصور: بلغت نسبة التنفيذ 56%.

- محطة السلام «موقف العاشر»: بلغت نسب التنفيذ 94.70%.

- محطة الفريق إبراهيم عرابي: بلغت نسبة التنفيذ 70.04%.

- محطة مؤسسة الزكاة: بلغت نسبة التنفيذ 69.69%.

- محطة القلج: بلغت نسبة التنفيذ 63.96%.

- محطة المرج: بلغت نسبة التنفيذ 79.08%.

- محطة الخصوص: بلغت نسبة التنفيذ 64.60%.

- محطة محطة مسطرد: بلغت نسبة التنفيذ 46.30%.

- محطة بهتيم: بلغت نسبة التنفيذ75.87%.

- محطة شبرا / بنها: بلغت نسبة التنفيذ 41.95%.

- محطة الشرقاوية: بلغت نسبة التنفيذ 46.07%.

- محطة إسكندرية الزراعي: بلغت نسبة التنفيذ 56.01%.

- محطة الملك فيصل: بلغت نسبة التنفيذ 10.00%.

- محطة الهرم: بلغت نسبة التنفيذ 40.13%.

- محطة ترسا: بلغت نسبة التنفيذ 0.00%.

- محطة عمرو بن العاص: 5.17% بلغت نسبة التنفيذ.

- محطة الطالبية: بلغت نسبة التنفيذ 26.79%.

- محطة البحر الأعظم: بلغت نسبة التنفيذ 5.70%.

- محطة الزهراء: بلغت نسبة التنفيذ 7.60%.

- محطة الإمامين: بلغت نسبة التنفيذ 43.70%.

- محطة شارع الجزائر: بلغت نسبة التنفيذ 36.74%.

- محطة الأوتوستراد: بلغت نسبة التنفيذ: 8.66%.

- محطة المقطم: بلغت نسبة التنفيذ 0.10%.

- محطة كارفور المعادي: بلغت نسبة التنفيذ 13.81%.

- محطة النساجون الشرقيون: بلغت نسبة التنفيذ 8.04%.

- محطة طريق السخنة: بلغت نسبة التنفيذ 10.49%.

- محطة الجولف: بلغت نسبة التنفيذ 13.13%.

- محطة المشير طنطاوي: بلغت نسبة التنفيذ 0.10%.

- محطة أكاديمية الشرطة: بلغت نسبة التنفيذ 85.62%.

- محطة طريق السويس: بلغت نسبة التنفيذ 49.96%.

- محطة إسكندرية الصحراوي: بلغت نسبة التنفيذ 0.00%.

- محطة مدخل أكتوبر: بلغت نسبة التنفيذ 0.00%.

- محطة تقاطع الفيوم: بلغت نسبة التنفيذ 59.55%.

- محطة المنصورةي: بلغت نسبة التنفيذ 0.00%.

- محطة العمرانية: بلغت نسبة التنفيذ 32.77%.

- محطة طريق بلبيس: بلغت نسبة التنفيذ 0.00%.