حصاد 273.5 ألف فدان من محصول أرز في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي.

انتظام أعمال حصاد محصول الأرز

وتابع محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، والتي بلغت 273478 فدان حتى الآن، مؤكداً ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

مساحة الأرز المنزرعة هذا العام

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا من أصناف (سخا 101، وسخا 104، وسخا 107، وسخا 108، وجيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسوبر 300، وهجين مصر1).

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خال من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى، والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.