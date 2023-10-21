‎سعر طن الأرز الشعير اليوم.. تراجع ملحوظ بسبب وفرة المعروض

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق المصرية، في هبوط مستمر منذ عدة أيام، والسبب الرئيسي في ذلك تدشين الحكومة المصرية المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15 و 25%، وذلك من أجل ضبط السوق والقضاء على الارتفاعات المتتالية للسلع، التي حدثت خلال الشهور الماضية، وذلك وفقا لما صرح به حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

سعر طن الأرز الشعير

وأضاف أبو صدام، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم يسجل 15500 جنيها، وذلك بالنسبة للأرز عريض الحبة، أما سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة فيسجل اليوم السبت 14900 جنيها، وبالنسبة لسعر طن الأرز الأبيض في الأسواق المصرية فيتراوح ما بين 21500 إلى 22500 جنيه.

توقعات بتراجع الأسعار قريبا

وتابع بأن الأسواق المصرية تتمتع الفترة الحالية بوفرة فيما يخص كافة السلع الغذائية الأساسية، في ظل إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية، فيما تتمتع مصر بمخزون استراتيجي من الأرز يكفيها لعدة أشهر كما أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مره أخرى خلال الفترة الماضية.