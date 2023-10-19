القائمة الكاملة لمنافذ بيع السلع المخفضة في المحافظات.. الأرز بـ18 جنيها

تشهد منافذ مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية في جميع المحافظات، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة لتوفير أموالهم، وتخفيف الأعباء عن أرباب أسرهم، فيما لا يزال الآلاف يتساءلون عن أماكنها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» القائمة الكاملة لمنافذ بيع السلع المخفضة في المحافظات، والتي تضم عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وصلت إلى 30% أبرزها السكر، والأرز، والعدس، والفول، والزيت، والألبان، والجبن، فضلًا عن الدواجن والبيض واللحوم.

القائمة الكاملة لمنافذ بيع السلع المخفضة

وضمت القائمة الكاملة لمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات المنافذ التالية:

جميع منافذ وزارة الزراعة.

جميع منافذ أمان الثابتة، وسياراتها المتنقلة.

جميع المجمعات الاستهلاكية.

جميع منافذ وزارة التموين.

جميع منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

جميع معارض كلنا واحد بمختلف المحافظات.

عدد من الهايبرات المُعلن عنها في جميع المحافظات.

فروع دلتا ماركت بمحافظة القاهرة.

عدد من السلاسل ومحال السوبر ماركت المعلن عنها في كل محافظة.

تحويل معارض أهلا مدارس للسلع المخفضة

وقال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه جرى تحويل كافة معارض أهلا مدارس بالمحافظة بدءًا من 15 أكتوبر وجرى استبدال مستلزمات المدارس بجميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلًا عن فتح منافذ بيع جديدة بالمراكز، وبعض الهايبرات والمحال الخاصة.

مشاركة واسعة بالمبادرة في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، في بيان صحفي، أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تضمنت منفذ بيع السلع أمام محطة السكة الحديد، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، وعدد من الهايبرات والسلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص.

ما هي السلع الأساسية في مصر؟

وبحسب بيان الحكومة المصرية عن مبادرة تخفيض السلع الأساسية فإنّها تتضمن زيت الطعام، والأرز، والمكرونة، والسكر، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، فيما أعلنت الحكومة إعفاء 12 سلع غذائية من الرسوم الجمركية في الموانئ لمدة 6 أشهر لضمان انخفاض الأسعار.

انخفاض كبير في أسعار الأرز والسكر

وشهدت أسعار الأرز والسكر والزيت انخفاضًا كبيرًا وصل إلى 13 جنيهًا في سعر الكيلو، حيث تراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 18 وحتى 20 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو السكر بين 25 وحتى 27 جنيهًا، وزيت الطعام بين 30 وحتى 45 جنيهًا.